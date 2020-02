Auswirkungen des Coronavirus Kann man wegen Corona-Angst eine Reise stornieren?

Stuttgart - Immer mehr Menschen erkranken und sterben an Covid-19, der Krankheit, die das Coronavirus auslöst. Die Tourismusbranche hat reagiert: Flüge nach China, dem Ausbruchsort der Epidemie, wurden gestrichen. Kreuzfahrtschiffe, die in Asien unterwegs waren, haben ihre Routen geändert. „China ist aus deutscher Sicht kein bedeutendes Reiseland“, sagt Tourismusforscher Torsten Kirstges. Doch das Virus könne auch für die umliegenden Länder in Asien erhebliche negative Auswirkungen haben. „Eine ganze Region könnte unter Generalverdacht geraten“, schätzt der Experte von der Jade Hochschule in Wilhelmshaven.