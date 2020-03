Auswirkungen des Coronavirus Immer mehr Lieferangebote

Auch beim etablierten Lieferservice der Bäckerei Hofmann aus Murr an Seniorenheime geht es in diesen Tagen um das Vermeiden von Kontakt: „Die Ware stellen wir inzwischen an die Türe. Das ist so vereinbart“, sagt Gabi Hofmann. Auch in der Bäckerbranche seien durch Corona Veränderungen spürbar. „Die Menschen kaufen jetzt mehr Brot“, hat sie beobachtet, weshalb mehr produziert werde. Es sei aber schwierig, die richtige Menge abzuschätzen. „Wir leben von Tag zu Tag und wollen ja auch nicht zu viel produzieren“, so Hofmann weiter. Spannend werde nun, ob sich das Kaufverhalten erneut ändert, wenn Kindergärten und Schulen geschlossen sind. „Vielleicht wird dann mehr Frühstücksware gekauft.“Angefasst wird die Backware nur noch mit Handschuhen und Greifzange. „Das Personal wäscht sich und desinfiziert natürlich auch sonst die Hände. Das passiert jetzt aber noch mal verstärkt“, sagt Gabi Hofmann, die auch von Veränderungen im Backcafé berichtet: Kunden sagen Treffen wie Geburtstage oder ein gemeinsames Brunchen ab. „Und die Selbstbedienung an der Theke gibt es vorerst nicht mehr.“



Die Situation im Kaufland in Steinheim

Hamsterkäufe sind in diesen Tagen – obwohl laut Bundesregierung absolut unnötig – ein Problem. So auch beim Kaufland in Steinheim, das – anders als kursierende Gerüchte behaupten – ganz normal geöffnet hat und auch weiter geöffnet haben wird. „In den vergangenen Tagen wurden in unseren Filialen Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Konserven sowie Hygieneprodukte teilweise sehr stark nachgefragt. Daher kann es derzeit bei einzelnen Produkten kurzfristig zu Engpässen kommen“, teilt Andrea Kübler von der Pressestelle in Neckarsulm auf Nachfrage mit. Angst müsse jedoch keiner haben. Denn: „Aufgrund unseres großen Sortiments ist die Warenversorgung grundsätzlich gewährleistet. Unsere Filialen werden laufend mit neuer Ware beliefert, sodass die Warenversorgung auch weiterhin sichergestellt ist.“

Was das Thema Hygiene in diesen Tagen angeht, so „haben wir unsere Mitarbeiter diesbezüglich noch einmal sensibilisiert sowie unsere regulären Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen intensiviert“, erklärt Kübler. So würden bis auf Weiteres keine Mehrwegbehältnisse von Kunden mehr an den Frischetheken befüllt. „An der Kasse bieten wir unseren Kunden an, bevorzugt mit Karte zu bezahlen“, so Kübler.