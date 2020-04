Auswirkungen der Krise Pandemie verzögert einige Bauprojekte

In Steinheim

sieht es bei der Sanierung der Kleinbottwarer Straße „sogar sehr gut aus. Hier könnten wir etwas früher als geplant fertig werden“, sagt Bürgermeister Thomas Winterhalter. Auch die Sanierung des Kindergartens Sudetenstraße laufe nach Plan. „Es ist weiterhin vorgesehen, dass er im neuen Kindergartenjahr in Betrieb gehen kann.“ Für die anstehende Ertüchtigung des Urmenschmuseums ist Winterhalter ebenfalls optimistisch. Verzögerungen zeichnen sich in Oberstenfeld

ab, wo das Stiftsgebäude bis Jahresende restauriert werden soll. „Bis dahin wird das aber nichts mehr“, blickt Bürgermeister Markus Kleemann voraus. Das Problem: Firmen verspüren einen Mitarbeitermangel, auch werden Materialien nicht wie sonst geliefert. „Mancher Bereich läuft, mancher stockt.“ Ebenso kündigt sich bei der geplanten Sanierung des Kindergartens Hauäcker eine Verzögerung an. Der Architektin fehlen wegen der Pandemie Mitarbeiter für die Planung, weshalb das Thema noch nicht auf die Tagesordnung des Gemeinderats genommen werden kann. Nachdem Affalterbach

die jüngste Gemeinderatssitzung, auf der der Satzungsbeschluss für die Umgehungsstraße hätte gefasst werden sollen, abgesagt hatte, tagt das Gremium wieder am Mittwoch. „Mit der Entlastungsstraße warten wir aber noch ein, zwei Sitzungen“, so Bürgermeister Steffen Döttinger in Anbetracht des zu erwartenden Publikumsinteresses. Dafür stehen die ersten Vergaben für die Turnhalle auf dem Programm. „Wir wollen das durchziehen und haben auch gute Preise erzielt, womit wir 14 000 Euro unter der Kostenberechnung liegen.“ Vor Corona sei das nicht möglich gewesen, mutmaßt Döttinger. Sowieso vertritt er die Meinung, „jetzt nicht alles zu streichen, sondern die Maßnahmen weiterlaufen zu lassen, um das Handwerk zu unterstützen“. Das betrifft auch den Anbau für eine weitere Ü3-Kindergartengruppe. „Wir schlagen dafür den Elsa-Brodbeck-Kindergarten vor.“Auch Pleidelsheims

Bürgermeister Ralf Trettner möchte Bauarbeiten wie geplant durchführen lassen. „Ich gehöre der Generation an, die gelernt hat, antizyklisch zu handeln. Es gilt, den Motor laufen zu lassen“ Sprich: Die Kommune investiert, wenn die Wirtschaft lahmt. Alle begonnenen Arbeiten laufen weiter. So auch am Ärztehaus. „Der Bereich ist jetzt ja auch wichtiger denn je“, so Trettner. Hand angelegt wird ebenso in der Mörike- und in der Hauptstraße, wo jeweils sozialer Wohnraum entsteht. „Auch den brauchen wir wahrscheinlich mehr denn je.“ Die Fertigstellung des Kabinentrakts im Wellarium, angesetzt für 1. Mai, verzögert sich um ein, zwei Wochen, die Auswirkung ist durch das geschlossene Bad aber überschaubar. Das erklärt Torsten Bartzsch, Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands mit Steinheim und Bürgermeister. In seiner Gemeinde Murr

begann nach Ostern die Sanierung der Blankensteinstraße. „Das läuft bisher ohne Einschränkungen.“ Der Abschluss ist für das Jahresende geplant. Auch die Kanalsanierung, bei der zwischen Hindenburgstraße und Murr Schäden behoben werden, schreitet voran. „Der Firma stehen sogar mehr Mitarbeiter zur Verfügung, da anderswo Arbeiten weggefallen sind“, schildert Bartzsch eine weitere Corona-Auswirkung. Zwei „absolute Großbaustellen“ hat laut Schultes Frank Hornek Kirchberg

zu stemmen. „Trotz Corona läuft aber alles gut.“ Probleme habe es wegen der vollen Auftragsbücher der Firmen eher vor der Krise gegeben. Die Erschließung des Neubaugebiets Rappenberg IV laufe hervorragend, was auch am trockenen Wetter liegt. Die Fertigstellung ist für April 2021 angesetzt. Den Umbau des Schulgebäudes B planerisch auf die Schiene zu bekommen, gestalte sich dagegen zäh. „Mit Treffen mit Architekten und Ingenieuren ist es schwierig, und im Homeoffice läuft ja doch nicht immer alles wie sonst.“ In die zweite Jahreshälfte geschoben wird die Ausschreibung für den nächsten Abschnitt der Umstellung auf LED-Lampen. In Benningen

hatte Bürgermeister Klaus Warthon Anfang April einen Sachstand gegeben (wir berichteten). Der Brückenschlag der Ortsentlastung kann aufgrund von Corona-bedingtem Arbeitermangel nicht wie geplant am 23. Mai vollzogen werden. Die Pressestelle des Regierungspräsidiums Stuttgart teilt nun am Dienstag auf Anfrage mit, dass als neuer Termin Ende Juni vorgesehen ist. Auf der Neckarsüdseite sind derweil erste Stahlteile eingesetzt worden. Und seit drei Wochen wird die Bachstraße saniert. „Die Arbeiten gehen sehr zügig voran“, erfuhr Warthon am Montag bei einer Baustellenzusammenkunft. Fertiggestellt ist die Asyl- und Obdachlosenunterkunft, bezogen ist sie noch nicht. „Die Einweihungsfeier ist im Moment natürlich kein Thema.“ Die Planung fürs Nahwärmenetz geht voran. Das Verlegen werde gerade vorbereitet.