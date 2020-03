Auswertung des Polizeipräsidiums Weniger Straftaten in den meisten Gemeinden

Einen starken Rückgang der Kriminalitätsbelastung gab es auch in Oberstenfeld (18,7 Prozent weniger) und in Erdmannhausen, wo ein Minus von 14 Prozent zu verzeichnen ist. Auch in Murr (2213 Straftaten statt 2477 im Vorjahr) ist der prozentuale Rückgang zweistellig (10,7 Prozent weniger). Relativ geringe Veränderungen gab es in Benningen (2,3 Prozent weniger), Marbach (2,0 Prozent weniger) und Steinheim (2,6 Prozent weniger).