Auswärtsspiel beim FC Bayern Warum der VfB Stuttgart positiv gestimmt ist

Die Stars von der Isar werden demnach nicht nachlässig agieren – wie im Mai 2018, als der VfB am letzten Spieltag mit 4:1 gegen den feststehenden Meister gewann. Für die Gäste vom Neckar wird es vielmehr ein Stresstest der besonderen Art. Diesen bestanden die Stuttgarter in der Hinrunde trotz des 1:3, weil sie den FC Bayern am Rande einer Niederlage hatten. Ähnlich soll es wieder laufen, nachdem der VfB mit einer Reihe von Spielern bereits am Freitag nach München gefahren ist, die dort noch nie angetreten sind.