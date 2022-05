Australischer Popstar Sängerin Kylie Minogue träumt von heißen Sommertagen

Minogue stellte in Cannes zusammen mit der südkoreanischen Musikproduzentin Peggy Gou (30) einen Remix ihres Songs "Can't Get You Out Of My Head" vor. Fans jeden Alters kämen zu ihren Konzerten, sagte Minogue. Sie habe das Gefühl, sie habe Popstars der nachfolgenden Generationen beeinflusst. "Es gibt da viel Auswahl. 35 Jahre Karriere und ein paar Hits."