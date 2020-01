Australiens zweitgrößte Stadt Brände: Luft in Melbourne "sehr ungesund" - Regen erwartet

Über Nacht sei die Luft in Melbourne weltweit am schlechtesten geworden, sagte der zuständige Gesundheitsbehörden-Chef Brett Sutton am Dienstag Reportern. Laut der internationalen Datenbank IQ Air war die Luft in Australiens zweitgrößter Stadt "sehr ungesund". Gemessen wird dabei unter anderem die Belastung mit Feinstaub. Am Mittwoch könnte dort Wind gegen den Qualm helfen.