Australien Cold Case: Mordfall Simone Strobel vor der Lösung?

Was sind die neuen Erkenntnisse in dem Fall?

Schon kurze Zeit später gab es erstmals Ermittlungen gegen Strobels Freund. Er habe bei seinen Vernehmungen in Deutschland und in Australien gezielt falsche Angaben gemacht, hieß es damals von der Staatsanwaltschaft in Würzburg. Deutsche Ermittler reisten noch 2005 nach Australien und vernahmen gemeinsam mit den dortigen Kollegen mehr als ein Dutzend Zeugen. Dennoch: Der Mord blieb ungeklärt.

Seit Tagen berichten Zeitungen und TV-Sender in Australien nun über die Festnahme des Deutschen und die Entwicklungen in dem Justizfall. Reporter haben vor seiner Villa in Perth Stellung bezogen, wo er bis vor wenigen Tagen mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern lebte. Nach der Hochzeit hatte er den Namen der Australierin angenommen. Trotz seiner Unschuldsbeteuerungen wurde er in all den Jahren immer als Hauptverdächtiger gehandelt. Welche neuen Erkenntnisse zu der Mordanklage führten, ließen die Ermittler bislang im Dunkeln.

Jedoch teilten sie mit, dass sie bezüglich zweier weiterer Personen mit den deutschen Kollegen in Kontakt stehen. Beide hätten von Anfang an zur Liste der Verdächtigen gehört und würden der Beihilfe zum Mord und der Justizbehinderung bezichtigt, sagte Superintendent Scott Tanner. "Offensichtlich wissen diese beiden Leute, wer gemeint ist. Es wäre in ihrem besten Interesse, sich an die deutschen Behörden zu wenden."

Die Staatsanwaltschaft in Würzburg bestätigte, dass es sich dabei um die Schwester des Verdächtigen und ihren damaligen Freund handelt - die beiden, die damals mit Opfer und Verdächtigem im Wohnmobil unterwegs waren. In Australien gibt es demnach einen Haftbefehl gegen sie. In Deutschland liefen entsprechende Ermittlungen wegen Mordes, sagte Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach der Deutschen Presse-Agentur. Das Verfahren gegen die Schwester ist noch offen, das des Freundes wurde eingestellt, könnte aber wieder aufgerollt werden.

Der Oberstaatsanwalt geht davon aus, dass die Ermittlungen mit den neuen Erkenntnissen kurz- bis mittelfristig auch in Deutschland weitergeführt werden. Dazu können die deutschen Behörden Informationen bei ihren australischen Kollegen anfordern. Die australische Seite stellte demnach noch kein Rechtshilfe- oder Auslieferungsersuchen.

Theorien und Diskussionen

Immer wieder gab es Theorien und öffentliche Diskussionen zu dem rätselhaften Verbrechen, auch Podcasts befassten sich mit den Geschehnissen jener verhängnisvollen Nacht. 2014 kam das Buch "Have You Seen Simone? The Story of an Unsolved Murder" (Haben Sie Simone gesehen? Die Geschichte eines ungelösten Mordes) der australischen Autorin Virginia Peters heraus. Nach eingehenden Recherchen und Interviews - auch mit Strobels Ex-Freund - nährt sie darin den Verdacht, dass dieser der Täter sein könnte. Er verklagte die Autorin daraufhin wegen Verleumdung. Die Klage wurde später abgewiesen.

Erst 2020 kam wieder Bewegung in den Fall, nachdem die Behörden auf dem fünften Kontinent eine Million australische Dollar für Hinweise zum Tod Strobels ausgesetzt hatten. Die umgerechnet etwa 680.000 Euro sollte es für Informationen geben, mit denen die Verantwortlichen des Verbrechens verhaftet und verurteilt werden könnten - egal ob in Australien oder in Deutschland.

"Wir wissen, dass die Wahrheit da draußen ist", sagte Polizeichef Scott Tanner damals. "Wir brauchen Hilfe von der Öffentlichkeit, um endlich zu wissen, was passiert ist." Jede scheinbar noch so kleine Information könne einen Unterschied machen. Schon einen Monat später hieß es, die Ermittler hätten neue Hinweise erhalten. Details wurden aber bis heute nicht bekannt.