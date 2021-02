Australian Open Finale in Melbourne: Brady fordert Favoritin Osaka

Dreimal haben die 23-jährige Osaka und die zwei Jahre ältere Brady bereits gegeneinander gespielt, zweimal gewann die Japanerin. Noch weitere Fakten sprechen für sie:

Zuletzt standen sich die beiden im vergangenen Jahr bei den US Open in New York gegenüber. Im Halbfinale setzte sich die spätere Turniersiegerin Osaka in drei Sätzen durch. "Ich denke, mit dem Selbstbewusstsein von dem Match, das ich gegen Naomi im Halbfinale gespielt habe, hat sich vielleicht mein Leben verändert und meine Perspektive, wie ich meine Auftritte bei den Grand Slams angehe", sagte Brady. Die 25-Jährige wird vom deutschen Trainer Michael Geserer betreut, dem früheren Coach von Julia Görges.

