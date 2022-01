Australian Open Djokovic gegen Landsmann - Hängepartie geht weiter

Brisant ist der Fall Djokovic auch vor dem Hintergrund, dass der Bundesstaat Victoria, in dem Australian Open stattfinden, immens hohe Infektionszahlen zu verzeichnen hat. Am Donnerstag wurden mehr als 37.000 neue Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Dazu kamen 25 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 und 953 Menschen wurden in Krankenhäuser aufgenommen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat die Regionalregierung in Melbourne angekündigt, die Zuschauerzahl bei dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf 50 Prozent der Kapazität zu begrenzen.

Zverev trifft auf Altmaier

Die Australian Open hat Djokovic bereits neun Mal gewonnen und ist Titelverteidiger. Der Rekordsieger des Turniers könnte mit einem weiteren Triumph in diesem Jahr auch zum alleinigen Rekordhalter mit 21 Grand-Slam-Titeln werden.

Die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, ist als Nummer drei der Setzliste in der gleichen Turnierhälfte wie der Serbe. Zu einem Aufeinandertreffen der beiden könnte es wie bei den Olympischen Spielen und den US Open erst im Halbfinale kommen. Zverev trifft in einem deutschen Duell in der ersten Runde auf Daniel Altmaier.