Austausch der Mülltonnen im Kreis Ludwigsburg Vom Novum zum Stolperstein

200 Tage im Jahr unterwegs

Bei dieser logistischen Leistung wird Jörgens von acht Einzugsteams zum Einsammeln und acht Verteilteams der neuen Tonnen unterstützt. Über ein Zeitarbeitsunternehmen beschäftig er so 36 zumeist rumänische Mitarbeiter. Ioan Curtau ist einer davon, er kommt aus Zalau im Nordwesten Rumäniens. Die Arbeit ist schwer. Schon jetzt um kurz nach 7 Uhr morgens glitzern Schweißperlen auf seiner Stirn. Curtau ist je für zwei Monate hier und macht diesen Job schon seit drei Jahren.

Doch nicht nur die Mitarbeiter müssen angeworben werden. Alle Lastwagen sind gemietet, die Mitarbeiter über Zeitarbeit müssen für die Zeit der Austauschaktion in der Region untergebracht und verpflegt werden. Auch Projektleiter Jörgens ist über 200 Tage pro Jahr unterwegs, ob nun in Bad Reichenhall, oder wie bis zu Beginn des Projekts an der Nordseeküste. Die noch gut erhaltenen Tonnen wiederum sind bereits verkauft.

Mülltonnen bekommen ein zweites Leben in Polen

Nebenan sind schon die Mitarbeiter des polnischen Abnehmers bei der Arbeit. Die gut erhaltenen Müllbehälter werden zukünftig in Polen – ohne Transponder – ein zweites Leben bekommen. Gekonnt demontiert das Team zum Transport die Räder mitsamt Achsen und stapelt immer ein Dutzend Behälter ineinander für die Reise nach Polen. Das größte Handicap für alle beteiligten Teams ist die beengte Lagermöglichkeit auf dem Gelände des Abfallentsorgers Kurz in Benningen. Dabei hat der schon kulant viele Müllcontainer ausgelagert und Platz geschaffen. Doch weil momentan das Einsammeln der alten und das Verteilen der neuen Behälter parallel verlaufen, geht es eng zu und dutzende Mitarbeiter wuseln über das Gelände.

1700 Tonnen sind das Tagespensum

Zwischenzeitlich sind Gheorghe Boca Yonef Molovon in Affalterbach unterwegs und sammeln dort am Feuersee die alten Tonnen ein. Gekonnt stapeln die beiden Rumänen diese im LKW. Später werden sie überprüft, ob sie eingemahlen oder weiter verwendet werden. So werden in den nächsten Wochen täglich an die 1700 Tonnen im Kreis ausgetauscht. Noch ist alles im Zeitplan. Und das, obwohl zwei Wochen später begonnen wurde. Ostern liegt bei den Rumänisch-Orthodoxen zwei Wochen später als bei uns. Eine schöne Geste also, wenn die fleißigen Helfer vor ihrem Arbeitseinsatz noch etwas Zeit mit ihren Familien verbringen konnten.

Für Jakob Barabosz und sein Team jedenfalls wird die Verschnaufpause nach dieser Austauschaktion gleich noch etwas kürzer. Denn schon 2022 steht die noch viel größere Umstellung von „Flach und Rund“ in der Region an. Das verschärfte Verpackungsgesetz zwingt den Landkreis nämlich zur besseren Abfallverwertung und zur Umstellung auf das duale System.