Ausstellungen "Bis halb vier gekneipt" - Engels persönliche Seite

Diesen Mythos wolle die Ausstellung widerlegen: Engels sei nicht nur sportlich, trinkfest und kommunikativ gewesen, sondern auch einer der wichtigsten "Spin-Doktoren" der aufkommenden Sozialdemokratie in der Bismarck-Zeit, sagt Bluma. Möglicherweise sei Engels am Ende seines Lebens auch von der Revolution als alleinigem Ziel abgerückt, sagt der Museumschef. Das legten einige Zitate nahe, die aber in der Fachwelt heiß umstritten sind.