Ausstellung zu Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte Die Lücke im kollektiven Gedächtnis füllen

Stuttgart - Mehr als 400 dokumentierte rechtsextremistische Brandanschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte seit 1990: Eine beklemmende Zahl, die doch abstrakt bleibt – und so allzu leicht aus dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen verschwindet. Mit seinem „Brandstiftungsarchiv“ in der Architekturgalerie am Weißenhof in Stuttgart gibt der Informationsdesigner Thomas Stratmann der Statistik eine frappierend plastische Gestalt. Auf einem mit Jahreszahlen versehenen Podest türmen sich in einander verkeilte verbrannte Häusermodelle – eingestürzte Dächer, verkohlte Fassaden, Schutt und Asche. An jedem Modell hängt ein Zettel mit Ort und Datum des Brandanschlags.