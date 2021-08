Ausstellung Von "Nosferatu" bis "Tatort" - 100 Jahre Filmdrehland SH

Bereits 1921 wurden in Lübeck, Lauenburg und auf Sylt unter der Regie von Friedrich Wilhelm Murnau Szenen aus dem Gruselfilm "Nosferatu" gedreht. Seitdem entstehen immer wieder Filme und Vorabendserien im nördlichsten Bundesland. Eine neue Schau im Landesarchiv in Schleswig beleuchtet von Donnerstag an 100 Jahre Filmset Schleswig-Holstein. Die Ausstellung "Urlaubsort – Tatort – Drehort! 100 Jahre Filmset Schleswig-Holstein" soll einen Bogen spannen von der Entstehung der Filme bis hin zu ihrer Archivierung für die Zukunft.