Ausstellung in Marbach Über die Wirkung von Literatur

Die Ausstellung will vernetzen und eine globale Debatte anstoßen

Heike Gfrereis, die gemeinsam mit Sonja Arnold und Stephanie Obermeier die Ausstellung kuratiert hat, verweist auf die internationale Verflechtung der Akteure, die sich hierbei der Netzwerkarbeit öffneten: „Wir haben den Aufschlag gemacht und dazu eingeladen, dass anderenorts kommentiert wird.“ Angestoßen wurde die Ausstellung offenbar durch eine südkoreanische Kollegin, die zum Thema DDR-Literatur forscht. Voneinander lernen und aufzeigen, wie das „kooperative Kuratieren“ möglich wird, und „Forschung auch anderswo anzuregen“, ist also ein wesentlicher Teil der Ausstellung, die sich von den beiden, vom Auswärtigen Amt geförderten Forschungsprojekten „Literatur im Systemkonflikt“ und „Global agierende Verlage als Literaturvermittler“ nährt. Diese sollten an „unterschiedlichen Orten entwickelt, vorbereitet und gezeigt werden“. Coronabedingt wurde das kooperative Programm zum Teil ins Digitale verlegt. Die Besucher der Ausstellung haben neben der analogen Präsentation auch die Möglichkeit, per QR-Code im virtuellen Forschungsraum zu stöbern und in internationalen Archivbeständen zu lesen.