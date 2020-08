Ausstellung in Marbach Farbgewaltiger Papierkunst auf der Spur

Denn Cindy Velz transformiert die Schönen und Illustren dieser Welt aus den Hochglanzmagazinen in eine neue, verblüffende Existenz. So formt sie die Frauenfiguren „nicht in das bloße Gegenteil, das Hässliche, aber in eine Form, der durchaus das Gewaltsame eines Eingriffs zugrunde liegt“, wie der Einladungsflyer sagt. Derart verwandelte Anmut gepaart mit Effekten, die das Auge erfreuen, gibt es bei ihr zuhauf. Die Kunstwerke zeugen vom eigenwilligen Blick der Künstlerin: Sie sammelt Zeitschriften-Ausschnitte und Ausgerissenes wie andere Briefmarken oder Autogramme. „Ich nehme alles mit, was mir in die Hände fällt“, erklärt Velz amüsiert und fügt mit einem Blick auf die Hose der Journalistin, deren Vielfalt an Rosenmotiven die Begehrlichkeit des Künstlerauges weckt, hinzu: „Die könnte ich auch gebrauchen“.