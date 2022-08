Ausstellung in Marbach Ein Feuerwerk an Farben

So ist es keineswegs verwunderlich, dass die Künstlerin ihre bis 11. September datierte Ausstellung persönlich begleitet: Gabriele Koenigs sucht das Gespräch und ist deshalb täglich in der Ausstellung von 12.30 Uhr an anzutreffen. Jeden Freitag bietet sie zudem eine kostenlose Aquarell-Malvorführung an, bei der jeder, der will, zuschauen kann.

Und ebenfalls täglich führt sie von 14.30 Uhr an durch die Ausstellung. Diese hat eine Fülle an Motiven zu bieten und lässt darüber staunen, wie unterschiedlich ihre Stile sind. Und gerade weil Gabriele Koenigs durch ihre Gespräche viele Rückmeldungen erhält, kennt sie auch die Verwunderung der Betrachtenden darüber, dass ihre realistischen Motive „wie ein Foto wirken“. „Ja schon“, bekennt sie bei einem exemplarischen Besprechungs-Durchlauf dreier ganz unterschiedlicher Werke, schränkt aber ein, dass die realistischen Motive, mit denen sie ihre Laufbahn begonnen hat, „im Ausdruck verstärkt und auf das Wesentliche reduziert werden“.

Liebe zu den Menschen

Das gewählte Beispiel zeigte einen kleinen, freudigen Jungen, dessen strahlende Augen auf faszinierende Weise, mit dem Pinsel auf die Leinwand gebannt wurden.

Und da ist es wieder, das Thema der Ausstellung, das nach dem Willen der Theologin beide Facetten zeigen soll: „Das Licht, das von außen zu uns kommt, und jenes, das durch uns selbst in die Welt leuchtet.“ Es sind solche Bilder, mit deren Hilfe Koenigs ihre Liebe zu den Menschen zelebriert und gleichzeitig ihre Verbindung zu Gott feiert. Aber auch eine Vielzahl an exzellenten Blumenmotiven finden sich in der Kirche. Und wer es noch nicht wusste, der erfährt, dass zu jedem Bild eine Geschichte gehört. Festgehalten hat die Malerin diese mit den entsprechenden Bildern in diversen Büchern.

Und dann gibt es da ihre Art abstrakt zu malen: Ein Feuerwerk an Farben, Intention und Gefühlen, das derzeit eine kunstvolle Symbiose mit dem Gotteshaus eingeht. Dass Koenigs freie Hand dabei hatte, ihre Werke zu positionieren, verleiht dem Ganzen einen besonderen Charme. Emotionen waren übrigens auch die Bausteine für eine Vernissage, die – gemeinsam mit Freunden – und einem liebenswerten Mehrwert, orchestriert wurde: mit Gospel-Medley und geistlichen Solo-Gesängen mit Gänsehautfeeling.