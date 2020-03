Ausstellung in Großbottwar Ein „istischer“ Künstler durchbricht die Subjektivität

Etwa 20 Gäste fanden sich am späten Vormittag gegen 11 Uhr an der Musikakademie Maks ein, um einen Blick auf einen Teil der 2000 Kunstwerke Konzelmanns zu erhaschen, trotz der derzeitigen Lage. Uli Staudenmaier, Mitglied der Bürgerstiftung Großbottwar und Leiter der Musikschule, betonte, dass diese Ausstellung nicht verschoben würde, denn wer wüsste schon, was in einem Jahr sei. Deswegen sei es besonders schön, dass hier Menschen zusammenkommen. Dennoch wurde ein Sicherheitsabstand zur Infektionsvermeidung verordnet. Doch selbst das Coronavirus konnte die Stimmung bei der Vernissage nicht trüben. Bereits vor Beginn wurde in gemütlicher Runde Sekt und Orangensaft getrunken. Pianist und Sänger Uli Staudenmaier sorgte gemeinsam mit seinem Sohn und Gitarristen Julian mit „All of me“ von Billie Holiday für einen passenden Einstieg in die Ausstellung. Das Lied stehe ganz im Lichte des Künstlers, denn auch Dieter Konzelmann habe alles von sich in seine Werke gepackt, so Staudenmaier.