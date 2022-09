Ausstellung in Erdmannhausen Friede – immer noch kein Exportschlager

„Viel Mut bewiesen“

Bürgermeister Marcus Kohler attestierte den Interviewten, dass sie „viel Mut bewiesen haben, ihre Gesichter zu zeigen und ihre Geschichte offenzulegen und damit Einblick in ihr Gefühlsleben zu geben“. Wohlwissend, dass sich Außenstehende nur auf diesem Weg in deren „ganz persönliche Lebenssituation hineinversetzen können“. Kohler markierte mit seinen Worten auch, dass der Friede offensichtlich kein Exportschlager geworden sei, „obwohl wir seit so vielen Jahren in Deutschland Frieden haben“. Mit Nachdruck sagte er: „Wir haben es versäumt, eine internationale Politik zu betreiben, die das Thema wirtschaftliche und gesellschaftliche Friedenspolitik als oberstes Ziel unseres politischen Handelns hat“. Aufgrund der größten historischen Erfahrung im Bereich kriegerischer Auseinandersetzungen über Jahrhunderte hinweg sei Deutschland das Land, „das wissen sollte, wie Friedenspolitik geht“ und das „eigentlich weltweit die Leitrolle für einen Weltfrieden übernehmen sollte“.