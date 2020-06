Ausstellung Göttliches im Bild - Ikonen-Sammlung in Recklinghausen

Doch was sind eigentlich Ikonen? "Es sind die Kultbilder der orthodoxen Kirchen", sagt Lutz Rickelt. Sie zeigen etwa die Gottesmutter Maria, Christus oder Heilige. "Man glaubt, dass in den Bildern das Himmlische vergegenwärtigt ist." Dahinter steht die Überzeugung, dass das Urbild der abgebildeten Personen im Abbild dieser Personen, also in der Ikone, wirksam ist. Die Namen der Künstler sind nur selten bekannt.