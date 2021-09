Ausspracheabend in Marbach Weniger Lärm und mehr Wohnraum

Marbach - Es war eine echte Premiere: Auf einen Beschluss des Gemeinderats hin ist in der Stadthalle am Mittwochabend das erprobt worden, was im Hörnle, sowie in den Teilorten Rielingshausen und Siegelhausen schon Tradition hat. Erstmalig waren nämlich die Bürger aus der Kernstadt zu einem Ausspracheabend eingeladen. Und so hatten rund 20 interessierte Marbacher den Weg auf die Schillerhöhe gefunden – wenn auch gut die Hälfte aus Stadträten bestand. Mit seinem Führungsteam hatte Bürgermeister Jan Trost dabei zunächst einmal einen Überblick über die aktuellen Vorhaben in der Schillerstadt gegeben.