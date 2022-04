Aussichten Frühlingswetter am Osterwochenende

"Auch am Ostersonntag bleiben die Schokoladen-Osterhasen in ihren Verstecken im Garten trocken", so der Meteorologe. Regen werde nicht erwartet. Auf frühlingshaft mildes Wetter können sich demnach die Menschen in der Westhälfte freuen: Bei Temperaturen zwischen 16 bis 20 Grad scheine überwiegend die Sonne. Etwas kühler bleibt es auch am Sonntag im Osten und im Südosten. Dort tummeln sich laut DWD teilweise dichte Wolken am Himmel.