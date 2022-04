Außenpolitik Djir-Sarai fordert harten Kurs gegen autoritäre Machthaber

"Müssen das Atomabkommen retten"

"Alles, was uns immer wieder in diesem Zusammenhang einfällt, ist: Wir müssen das Atomabkommen retten", sagte Djir-Sarai. "Die Israelis lehnen das Abkommen ab und halten es für falsch. Die arabischen Staaten lehnen das Abkommen ab und halten es für falsch. Es muss uns doch zu denken geben, warum die Menschen, die in der Region leben, dieses Abkommen ablehnen, während wir in Europa das Abkommen für so wünschenswert halten. Über diesen Umstand zumindest eine Sekunde ernsthaft nachzudenken wäre doch nicht falsch."

Djir-Sarai erinnerte daran, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine in einer Phase komme, in der die Amerikaner sich eigentlich bereits strategisch festgelegt hatten und den zukünftigen Umgang mit China als größte Herausforderung identifizierten. "Die unterschiedlichen Weltanschauungen der USA und China stehen exemplarisch für den Riss, der unsere Welt im Grunde genommen aufteilt in Demokratien und autoritäre Staaten", sagte Djir-Sarai. "Die größte politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung dieses Jahrhunderts wird sein: Demokratie versus Autokratie. Freiheit versus Diktatur."