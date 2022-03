Außenministerin zeigt Stärke in Talkrunde Maischberger fragt nach Baerbocks Kindern

In den Zeiten des Krieges ist ja viel erlaubt, und auch ARD-Moderatorin Sandra Maischberger gestattete sich am Mittwochabend ein bisschen das Stöbern in der privaten Welt von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne): Ihre beiden Kinder seien ja sieben und elf, so Maischberger, und ob sie denen erklären könne, was Atomwaffen seien und ob sie ihnen die Befürchtung nehme, dass der Krieg auch zu uns komme. Annalena Baerbock antwortete, dass man alles dafür tun werde, dass der Krieg nicht zu uns kommt und dafür, dass vor allem die ukrainischen Kindern „in Frieden leben“. Im übrigen sei es ein großes Glück der jungen Generation, dass sie in Frieden aufgewachsen sei und manche fragten sich, was die Europäische Union eigentlich bedeute, aber sie sei nun mal der Rahmen gewesen, in dem Ex-Feinde wie Deutschland und Frankreich zueinander gefunden hätten.