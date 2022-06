Außenminister der Ukraine bei Anne Will „Werden mit Schaufeln kämpfen“

Vergleich von Türkei und Slowakei

„Es liegt in der Hand eines jeden Kandidaten, wie schnell der Beitrittsprozess geht“, meinte die Kommissionspräsidentin. Die Türkei und die Slowakei hätten beide 1999 die europäische Perspektive erhalten, die Slowakei sei bereits 2004 EU-Mitglied geworden, die Türkei sei heute von der EU „weiter entfernt als vorher.“ Auch Studiogäste wie die Politikwissenschaftlerin Claudia Major attestierten von der Leyen, dass sie am „regelkonformen Prozess“ für einen Beitritt der Ukraine festhalte. Aber ein Nebensatz der Kommissionschefin deutete an, dass Politik in der Statusfrage natürlich auch eine Rolle spielte: „Es war wichtig, der Ukraine den Rücken zu stärken.“