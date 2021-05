Außenbahnspieler des VfB Stuttgart Das sagt Borna Sosa zu seinem möglichen Wechsel zum DFB

Stuttgart - Nach drei Spielen Zwangspause aufgrund einer Kapselverletzung im Knie stand Borna Sosa für den VfB Stuttgart am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder für 90 Minuten auf dem Platz. Gegen den FC Augsburg (2:1-Sieg) zeigte der Außenbahnspieler nicht seine beste Partie für die Weiß-Roten. Es schien fast so, als würde er ein wenig mit angezogener Handbremse spielen. Was wohl größtenteils daran lag, dass ihm aufgrund der Pause etwas der Rhythmus abhanden gekommen war.