Ausschreitungen Brennende Barrikaden nach linker Demonstration in Leipzig

Die Polizei fuhr in der Folge Wasserwerfer am Connewitzer Kreuz auf. Die Fahrzeuge wurden nach Beobachtung eines dpa-Fotografen mit Steinen beworfen. Am Connewitzer Kreuz hatte die "LinX"-Demo geendet. Laut Polizei hatten sich in der Spitze bis zu 3500 Menschen daran beteiligt.