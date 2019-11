Ausraster in Ludwigsburg Schwarzfahrer greifen Fahrkartenkontrolleur an

Ein Kontrolleur der Ludwigsburger Verkehrslinien bekam es am Donnerstagmittag in einem Bus mit zwei äußerst aggressiven Männern zu tun. Kurz vor 12 Uhr stiegen drei junge Männer am Bahnhof in den Bus der Linie 421 ein, die der 46-Jährige an der Haltestelle "Agentur für Arbeit" kontrollieren wollte. Da sie nicht im Besitz von gültigen Fahrkarten waren, begann er schließlich ihre Personalien aufzunehmen. Währenddessen begannen zwei der drei Männer ihn zu stoßen und zu schlagen. Als der Kontrolleur sich vor den Angriffen zu schützen versuchte, gelang es den Tatverdächtigen ihm die zuvor ausgehändigten Ausweisdokumente zu entreißen. Alle drei Männer flüchteten anschließend. Zeitgleich alarmierte ein weiterer Fahrgast die Polizei.