Ausnahmespieler bei EM-Turnier Basketball-EM: Stelldichein der NBA-Stars - Wer wird MVP?

Luka Doncic (Slowenien)

Allein schon der 23 Jahre alte Slowene sorgt bei der Vorrunde in Köln für eine volle Halle. Bei der Generalprobe am Sonntag in München erhielt der Superstar von den Dallas Mavericks fast genauso viel Applaus wie die deutschen Nationalspieler. In der vergangenen Saison führte Doncic die Mavs bis ins Finale der Western Conference. Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki sieht in dem nicht immer ganz austrainiert wirkenden Doncic längst seinen designierten Nachfolger in Dallas.