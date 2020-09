Ausnahmen für Auszubildende Berlin: Rechtsreferendare dürfen Kopftuch oder Kippa tragen

Der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Falko Liecke nannte die neue Regelung einen "Frontalangriff auf die staatliche Neutralität". Senator Behrendt missachte damit das Neutralitätsgesetz und sende ein "gefährliches Signal an die immer stärker organisierten Vertreter des politischen Islam in dieser Stadt". Liecke: "Staatsdiener müssen in ihrer Funktion weltanschaulich und politisch neutral sein."