Ausnahmegenehmigung für BlüBa wird nicht verlängert Blühendes Barock schließt wieder

Ludwigsburg - Die Ausnahmegenehmigung des Landratsamts für die Öffnung des Blühenden Barocks (BlüBa) in Ludwigsburg wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht verlängert. Dies haben Landrat Dietmar Allgaier und Uwe Lahl, Amtschef und Ministerialdirektor im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, am Donnerstag laut einer Pressemitteilung des Kreishauses vereinbart. Demnach müsse das BlüBa am 19. April bis auf Weiteres seine Tore schließen. Dies entspreche auch den voraussichtlichen Bestimmungen der aktualisierten Corona-Landesverordnung, die sich an der Kabinettsvorlage der Bundesnotbremse orientieren und ebenfalls am 19. April in Kraft treten werde.