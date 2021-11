Auslastung mit 2G, 3G und Co. Das sind die aktuellen Corona-Regeln in den Bundesliga-Stadien

Stuttgart - Lange Zeit mussten die Fußball-Fans darauf warten – nun dürfen sie nach und nach in die Stadien der Bundesliga zurückkehren. In acht Stadien darf voll ausgelastet werden. Dies meist unter der 2G-Regelung, aber auch unter 3G+. Die Arenen sind also so gut gefüllt wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Doch die Skepsis bleibt – denn die meisten Vereine konnten nicht alle verfügbaren Karten verkaufen.