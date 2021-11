Ausgleich für Bebauung Altes pflegen oder Neues schaffen?

Neues wird gebaut, dafür verfällt bereits Bestehendes

„Aus der Sicht der Kompensationslogik ist das nachvollziehbar“, findet Thomas Kiwitt, leitender technischer Direktor im VRS. „Wenn etwas abgewertet wird, muss irgendwo etwas anderes besser werden.“ Dieser Logik stehe allerdings die Praxis entgegen: „Man fragt sich, wie sinnvoll es ist, auf einem bisherigen Acker eine neue Streuobstwiese anzulegen, wenn bereits existierende Streuobstwiesen nicht mehr gepflegt werden, oder was es bringt, irgendwo eine neue Trockenmauer anzulegen, wenn eine bereits bestehende zu verfallen droht.“ Immerhin, so betont Kiwitt, seien gerade Steillagenweinberge und Streuobstwiesen prägend für die Region und stünden an Attraktivität asiatischen Reisterrassen, für die die Menschen viele Tausend Flugkilometer zurücklegten, in nichts nach. „Da muss man überlegen, was uns der Erhalt dieser Kulturlandschaften wert ist.“