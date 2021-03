Ausgezeichnete Gastronomiekonzepte Deutschlands schönste Bar ist in Stuttgart

Ausgezeichnet: das Blau ist Deutschlands schönste Bar

So etwa das Stuttgarter Architekturbüro Somaa (u.a. Metzgerei), das die Bar Blau gestaltet hat und für die Innenarchitektur der Bar in der Breitscheidstraße 133 im Stuttgarter Westen mit dem ersten Platz in der Kategorie Bar ausgezeichnet wurde. Das schönste Restaurant ist das Fuji Yama in Nürnberg, in der Kategorie Bistro & Café ging der erste Preis an den Tankturm in Heidelberg.