Ausgesetztes Abkommen Iran setzt Hoffnung auf neue Atomverhandlungen

Das "Wall Street Journal" berichtete, die Biden-Regierung wolle später als nächsten Schritt ein Folgeabkommen mit der Führung in Teheran aushandeln. Ziel sind dann längerfristige Beschränkungen des iranischen Atomprogramms, des ballistischen Raketenprogramms und der Rüstungsexporte an schiitische Gruppen in der Region sowie an die syrische Führung.