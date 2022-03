Ausgelaufene Batterie Feuerwehr-Einsatz bei AMG

Dort verlud sie ein Teleskop-Ladebagger der Feuerwehr Ludwigsburg in den Spezialcontainer „Abrollbehälter-Hochvolt“, den AMG für solche Fälle bereithält. In diesem offenen Container können die Stromspeicher keinen Schaden anrichten. Alle halbe Stunde werden die Akkus darin kontrolliert. „Die Kontrolle heute Morgen hat gezeigt, dass sie einem absolut unkritischen Zustand sind“, so Hänig. Auch das Förderfahrzeug selbst schaffte die Feuerwehr ins Freie, wo es abgesondert abgestellt wurde.