Ausgebüxt Nach Wettrennen mit Kuh: Entlaufenes Känguru eingefangen

Freitagsreportage

Wie werde ich Rettungsschwimmer?

Tag für Tag sorgen viele Menschen im Freibad, am See oder der Küste für unsere Sicherheit. Was motiviert solche Lebensretter und wie schwer ist ihre Ausbildung? Autor Ingo Nicolay will das wissen und lässt sich selbst zum Rettungsschwimmer ausbilden.