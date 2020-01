Ausflug zum Weingut Waldbüsser Beim Glühweintreff muss man groß denken

Kleinbottwar - Der Glühweintreff im Weingut Waldbüsser in Kleinbottwar ist eine perfekte Erfindung: Mit dem 31. Dezember und dem 5. Januar findet er jeweils an den beiden Tagen statt, an denen die meisten Menschen lange genug zuhause gehockt sind und Lust sowie Zeit haben, wieder einmal rauszukommen. Und wenn es am Ziel auch noch leckeren Glühwein gibt . . . Ja, was will man mehr?