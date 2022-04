Ausflug zum Schnellrestaurant 15-Jähriger fährt mit Kleinbus auf der Autobahn

Ein aufmerksamer anderer Autofahrer habe am späten Sonntagabend die Polizei verständigt, weil ihm der Jugendliche in falscher Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße entgegen gekommen sei, teilte die Polizei in Saarlouis am Montag mit. Eine Streife fasste den Jugendlichen zusammen mit einem 14 Jahre alten Begleiter.