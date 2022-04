Ausflüge Lawine, Gletscher, Schlucht: Tödliche Unfälle in den Bergen

Am Karsamstag stürzten drei Skitourengänger im Aletschgebiet im Schweizer Kanton Wallis in eine Gletscherspalte. Nach Angaben der Polizei starb eine Frau, ein Mann wurde schwer, ein weiterer leicht verletzt. Fünf Menschen seien in zwei Seilschaften in der Gletscherregion unterwegs gewesen. Auf einer Höhe von 3600 Metern sei die Schneedecke unter ihnen eingebrochen. Die Zweiergruppe sei 25 Meter tief in eine Gletscherspalte gestürzt. Ein Mann aus der Dreiergruppe stürzte auch, doch konnten seine Begleiter den Sturz auffangen. Bergretter konnten eine 28-jährige Schweizerin nur noch tot bergen. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 27- und einen 28-Jährigen Schweizer.