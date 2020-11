Auseinandersetzung in der Schillerstadt Mann provoziert mit rassistischen Sprüchen

Marbach - Ein Rentner aus Marbach hat mit seinen islamfeindlichen und rassistischen Sprüchen zum Jahresanfang einen Mann gegen sich aufgebracht. Seine Ansichten brachte der 79-Jährige nun auch lautstark im Gerichtssaal zu Gehör. Am Dienstag hatte sich allerdings nicht er, sondern ein 50-jähriger Frührentner vor dem Strafgericht des Amtsgerichts Marbach zu verantworten. Laut Anklage war der Jüngere an einem Nachmittag im Januar 2020 in einem Park in Marbach an den Älteren von hinten herangetreten und hatte ihn zu Boden gerissen. So schilderte das Opfer den Vorfall jedenfalls bei der Polizei. Das wertete die Ermittlungsbehörde als eine vorsätzliche Körperverletzung.