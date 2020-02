Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz Schwere Kopfverletzungen nach Fußtritten

Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz

38-Jähriger schwer verletzt

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag im Bereich eines Discounters in der Teinacherstraße in Ludwigsburg-Eglosheim ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg wegen versuchten Totschlags gegen mehrere noch unbekannte Täter.