Ausblick Das bringt die Fußball-Woche

DFB-SITZUNG: Frühes Aus bei der EM, Zuschauerrückkehr für Profis und auch für die Amateure, dazu die Spekulationen über eine Partnerschaft mit Qatar Airways: dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) gehen die heiklen und brisanten Angelegenheiten nicht aus. Am Freitag kommt das Präsidium zusammen, um sich über akute Themen auszutauschen. Offen ist noch immer, wer nach der Interimslösung Rainer Koch und Peter Peters dauerhaft die Nachfolge des zurückgetretenen Präsidenten Fritz Keller übernehmen soll.

ZUSCHAUER: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist der Meinung, dass die Regelung mit bis zu 25.000 Zuschauern in der Fußball-Bundesliga zu weit geht. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur meinten 36 Prozent, dass angesichts der Coronavirus-Pandemie weniger Zuschauer zugelassen werden sollten. 19 Prozent sind gar der Ansicht, dass die Stadien auch in der neuen Saison völlig leer bleiben sollten. Lediglich zwölf Prozent der Bundesbürger finden, dass die Fußball-Stadien in der neuen Spielzeit noch mehr ausgelastet sein sollten. Sechs Prozent wünschen sich sogar bis auf den letzten Platz gefüllte Arenen.

TICKETS FÜR DIE KÖNIGSKLASSE: Bis in die Gruppenphase der Champions League ist es noch ein weiter Weg, aber einige Clubs mit großem Namen müssen schon in den Hinspielen der zweiten Qualifikationsrunde am Dienstag und Mittwoch antreten. So empfängt die PSV Eindhoven mit Trainer Roger Schmidt und Mario Götze Galatasaray Istanbul. Auch Celtic Glasgow und Roter Stern Belgrad sind gefordert. Bereits am Montag wird die dritte Runde ausgelost, danach folgen bis Ende August noch die Playoffs, deren Sieger in die Gruppenphase einziehen.

TESTSPIELE: Fast 20 Testspiele stehen in dieser Woche auf dem Programm. Höhepunkte sind dabei das Duell des VfB Stuttgart gegen den FC Liverpool (Dienstag), aber nur über 30 Minuten. Am Mittwoch spielt der FC Augsburg gegen Paris Saint-Germain. Am Freitag trifft unter anderem der FSV Mainz 05 auf Jürgen Klopps Liverpool, RB Leipzig auf HSC Montpellier, Bayer Leverkusen auf den SC Freiburg und Stuttgart auf Arminia Bielefeld. Am Samstag ist Hochbetrieb auf den Fußballplätzen: Besonderes Augenmerk gilt dabei den Partien FC Bayern München - Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund - Athletic Bilbao, VfL Wolfsburg - AS Monaco mit dem früheren Bayern-Coach Niko Kovac und Borussia Mönchengladbach - FC Metz.

