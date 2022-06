Ausblick Das bringt die Fußball-Woche: Nations League und WM-Quali

Nationalmannschaft

Das 1:1 beim schwächelnden Europameister Italien ließ zum Start in die Nations League noch viele Wünsche offen. Schon am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) gibt es in München gegen den alten Rivalen England die nächste Partie. "Es geht jetzt darum, die Dinge besser zu machen", sagte Bundestrainer Hansi Flick in Bologna. Und es geht auch um eine Revanche für die Niederlage in der vorangegangenen Begegnung. Das 0:2 in Wembley war das letzte Spiel in der Ära von Flicks Vorgänger Joachim Löw vor einem Jahr. In das EM-Achtelfinale war die DFB-Auswahl nur dank des mühsamen 2:2 gegen Ungarn gekommen. Die Ungarn - am Samstag 1:0-Sieger über England - sind dann am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest nächster deutscher Kontrahent.