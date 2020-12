Ausblick Das bringt die Fußball-Woche: DFB-Pokal und Boxing Day

BOXING DAY: Der Auftakt des zweigeteilten Boxing Day ist gleich ein Spitzenspiel. Leicester City empfängt am Samstag zur Mittagszeit (13.30 Uhr/Sky) Manchester United. Die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz sind mit ihrem FC Chelsea fünf Stunden später im Londoner Stadt-Derby beim FC Arsenal gefordert. Zum Abschluss des Tages (21.00 Uhr/Sky) ist das Überraschungsteam FC Everton beim abgeschlagenen Schlusslicht Sheffield United zu Gast. Erst am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) ist dann Meister und Tabellenführer FC Liverpool dran. Das Team von Trainer Jürgen Klopp tritt gegen West Bromwich Albion an.

INTERNATIONALE LIGEN: In der spanischen La Liga will Spitzenreiter Atlético Madrid am Dienstag (19.45 Uhr/DAZN) Verfolger Real Sociedad San Sebastian auf Distanz halten. Der kriselnde FC Barcelona möchte seine Bilanz beim Tabellen-17. Real Valladolid aufbessern (22.00 Uhr/DAZN). Der mit Atlético punktgleiche Meister Real Madrid trifft dann einen Tag später (19.45 Uhr/DAZN) auf den FC Granada. In Frankreich steht am Mittwoch ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Vor der kurzen Weihnachtspause empfängt Meister Paris Saint-Germain im Prinzenpark Racing Straßburg und Olympique Lyon den FC Nantes. Außerdem treffen HSC Montpellier und der OSC Lille aufeinander (alle 21.00 Uhr/DAZN).

