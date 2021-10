Ausblick Das bringt die Fußball-Woche: DFB-Pokal, Liga und WM-Quali

Frauen: Für die DFB-Auswahl steht am Dienstag (16.05 Uhr/ARD) in Essen das Rückspiel in der WM-Qualifikation gegen Israel an. Das Hinspiel hatte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am vergangenen Donnerstag nur mit Mühe 1:0 gewonnen. Die deutschen Fußballerinnen führen die Gruppe allerdings mit drei Siegen aus drei Spielen an. Am Donnerstag geht der Blick bereits Richtung EM 2022 in England: In Manchester wird die Vorrunde ausgelost.

Frauen II: Am Wochenende geht es weiter mit dem Achtelfinale im DFB-Pokal: Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg bestreitet seine Partie beim SC Freiburg erst zum Abschluss am Montag (1. November/18.30 Uhr). Am Samstag (13.30 Uhr) kommt es zum spannenden Duell zwischen dem deutschen Meister FC Bayern und dem letztjährigen Endspielteilnehmer Eintracht Frankfurt. Die Partie ist zugleich die Möglichkeit zur Revanche für die Münchnerinnen. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag hatten sie 2:3 in Frankfurt verloren. Champions-League-Teilnehmer TSG 1899 Hoffenheim spielt am Sonntag (15.00 Uhr) bei Bayer Leverkusen.

Regelhüter: Die Regelhüter beschäftigen sich mit der Dauer der Halbzeitpause. Dieses Thema steht unter anderen bei der Online-Sitzung des "Fußball und Technik Beratungsgremiums" des International Football Association Boards am Mittwoch auf der Agenda. Zuletzt hatte der südamerikanische Kontinentalverband vorgeschlagen, die Halbzeitpause bei Endspielen wie dem Finale der Copa Libertadores die Unterbrechung von 15 auf 25 Minuten zu verlängern. Zudem stehen bei dem Treffen Diskussionen über Gehirnerschütterungen im Fußball und die derzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie erhöhte Zahl von Auswechslungen pro Team je Partie an.

© dpa-infocom, dpa:211024-99-720961/2