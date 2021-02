Ausblick Das bringt der Wintersport am Montag

BOB/SKELETON:

WM in Altenberg, Deutschland

Während die Männer um Francesco Friedrich und Co. nach der Zweierbob-Entscheidung kurz regenerieren können, stehen für die restlichen Crewmitglieder die Materialvorbereitungen für die Viererbob-Rennen im Vordergrund. Der Eiskanal wird am Montag jedoch nur von den Skeletonis genutzt, die ihre ersten Trainingsläufe absolvieren. In Tina Hermann und Christopher Grotheer hat Deutschland zwei Titelverteidiger.

BIATHLON

Vor der WM in Pokljuka, Slowenien

Zwei Tage vor dem Start des Saison-Höhepunkts am Mittwoch (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) in der Mixedstaffel stehen die ersten offiziellen Trainings auf dem Programm. Die deutsche Mannschaft bereitete sich bis zum Wochenende im Trainingslager in Obertilliach in Österreich auf die WM vor und wird nun erstmals die neu angelegten Strecken testen. Aufgrund der Corona-Lage dürfen in Pokljuka kurzfristig doch keine Zuschauer dabei sein, auch die DSV-Skijäger haben umfangreiche Hygienemaßnahmen getroffen und beziehen alleine ihr Mannschaftshotel im nahen Bled.

