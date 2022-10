Ausbildung BA-Chefin Nahles: 75.000 Menschen suchen noch Lehrstelle

Berlin - Mehrere Wochen nach dem Start des Ausbildungsjahrs sind immer noch zehntausende junge Menschen ohne Lehrstelle - doch ein Großteil davon soll noch versorgt werden. "Das Ausbildungsjahr ist noch nicht vorbei", sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, am Dienstag in Berlin. "Wir können immer noch junge Leute in Ausbildungen vermitteln."