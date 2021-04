Ausbau in ganz Großbottwar Beim Glasfaser winkt großer Durchbruch

In welcher Reihenfolge die Erschließung vonstatten gehen würde, sei noch unklar, so Jürgen Weck auf Nachfrage von Thomas Stigler (FBWV). Der würde Winzerhausen aufgrund der dortigen Probleme in der Priorität gerne vorne sehen. „Es werden aber mehrere Bautrupps unterwegs sein, sodass wir Winzerhausen und Großbottwar parallel angehen könnten“, so der Vertriebsprojektmanager.

Zwei Fragen sind noch offen

Zu klären sind noch zwei Fragen: Was passiert mit den Hauseigentümern im mit Glasfaser erschlossenen Teil Winzerhausens, die bislang keine Leitung in ihr Haus haben legen lassen, dies nun aber möchten? „Denn wir haben den Grundsatz, dass wir nirgends etwas reinlegen, wo schon Glasfaser liegt“, so Weck. Und unklar ist auch die Erschließung einzelner Aussiedlerhöfe. Auch für sie soll aber eine Lösung gefunden werden, womöglich mit einer „kleinen Selbstbeteiligung“, sagt Weck auf Nachfrage von Tobias Gabler (FBWV), der es sonst „echt klasse“ findet, dass die Teilorte allesamt einbezogen wurden.

Die Grundstimmung im Gemeinderat zu dem Vorhaben ist sowieso positiv. Der Beschluss, die Zusammenarbeit mit der Deutschen Glasfaser einzugehen, fiel einstimmig. Paul Wien (FDP) spricht davon, dass es sehr schön für Großbottwar sei, dass jetzt ein privatwirtschaftliches Unternehmen komme, nachdem Bund und Länder nicht vorangekommen seien. Matthias Wien (CDU) ist „froh, auch wenn es ein Kraftakt wird“. Aber das sei einmal der Fall, „und dann sind wir durch“. Thomas Stigler fügt an: „Es wäre eine tolle Sache, wenn das tatsächlich so klappt.“ Das liegt nun erst mal in der Hand der Bürger.