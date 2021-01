Aus Respekt vor Ureinwohnern Australien ändert Nationalhymnen-Text

"Als moderne Nation mag Australien relativ jung sein, aber die Geschichte unseres Landes stammt aus alter Zeit", schrieb Premierminister Scott Morrison in einem Gastbeitrag für die Zeitung "The Age". Die Textänderung nehme nichts weg, "aber ich glaube, sie fügt viel hinzu". Die neue zweite Zeile der Hymne "Advance Australia Fair" wählte Morrison dann auch demonstrativ für seinen Neujahrs-Tweet an alle Landsleute.